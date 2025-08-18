Веласкес след 0:0 във Враца: Публиката е дошла да гледа футбол, а не как се бави топката

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че тимът му е направил всичко възможно, за да спечели гостуването на „Ботев" (Враца), завършило 0:0.

„Считам, че резултатът не може да ни обърка. Както казах и преди малко, смятам, че днес направихме по-добър мач от тези със „Септември". Разликата е, че тогава отбелязахме попадения, а сега не можахме. Срещнахме противник, който у дома се възползва от силните си страни, играе на контраатака. Изключително борбен мач, трябва да подходиш към битката за първа и втора топка, която ако те спечелят, подхождат по опасен начин. Трябва да си внимателен и да не им даваш възможност да те хванат на контраатака. Тук не се играе лесно. Но считам, че направихме всичко, за да спечелим мача. Израствахме с течение на срещата и имахме достатъчно положения пред вратата. Разбира се, проблемът бе ефективността за всички тези положения. Това е един от онези мачове, които колкото повече продължава при 0:0, съперникът се затваря и става трудно да отбележиш. Но не мога да упрекна никой от моите футболисти, защото те се раздадоха и дадоха всичко от себе си на терена", започна анализа си Веласкес.

„Разбира се, че започнахме трудно, защото те бяха доста затворени. Не ни оставяха възможност да играем. Така узрявахме с течението на мача това, което ни предлагаше и накрая стигнахме до тотално превъзходство през второто полувреме. Но ключовото бе, че не успяхме да вкараме от трите положения, които ни се отвориха. Публиката е дошла да гледа футбол, а не как се бави топката. Трябва да виждаме повече игрово време и който е по-добър да спечели", каза още испанецът.

„Все още не съм превключил на европейска вълна. След като не сме победили ми трябват няколко часа да превключа, защото го изживявам. С мнение съм, че направихме всичко, за да спечелим. Тази отговорност, която имам към всички, пътували да ни подкрепят – искам да им благодаря. Задължени сме да им даваме радост. Трябва да подходим интелигентно към анализа на мача и себераздаването, към което нямам забележки", завърши испанецът.