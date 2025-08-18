Моуриньо похвали Мъри Стоилов

Една от емблемите на треньорската професия през този век - Жозе Моуриньо, направи комплименти на колегата си Станимир Стоилов след нулевото равенство на водения от португалеца турски гранд “Фенербахче” във втория кръг на първенството срещу “Гьозтепе” в Измир. Специалния призова журналистите да похвалят отбора на Мъри, а не да критикуват неговия.

“Те се защитаваха като стена - с петима отзад. Един от тримата им централни защитници е 1,90, друг 1,91, трети 1,89… Халфовете им бягаха много, играеха агресивно във всяко единоборство. Когато е така, е трудно да играеш.

Не успявахме да направим подавания в последната третина. Играхме срещу противник, който използваше висок блок. Защитаваха се много компактно”, коментира Моуриньо. Той обясни и защо според него изгонването на играч на домакините не е повлияло на тяхното представяне в отбрана.

“Когато сте 10 на 11, се затруднявате с пресата, но в защита няма да имате чак такива проблеми. Противникът се защитаваше по един и същ начин и с 11 души, и с 10. Те не усетиха липсата на този един човек, много са добри в това. Трябва да отдам заслуженото и на смените. Вкараха в игра футболисти със същия профил. Честно казано, резултатът е справедлив”, заяви Моуриньо.

