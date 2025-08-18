Филип Кръстев пропуска мачовете с Испания и Грузия

Филип Кръстев със сигурност отпада от националния тим за двубоите с Испания и Грузия, след като все още е без отбор за новия сезон. В момента той тренира в Англия с други футболисти, собственост на “Сити Груп”, на които се търси място за новия сезон. Реално халфът се води към белгийския “Ломел”, но нито е водил подготовка с отбора, нито тренира там.

В същото време днес капитанът на националите ни Кирил Десподов трябва да започне нормални тренировки с ПАОК, което означава, че може да бъде включен в състава на Илиан Илиев. До първия ни двубой с Испания гръцкият тим ще има поне два мача с хърватския “Риека” от плейофа за класиране в шампионатната фаза на Лига Европа и още толкова в първенството на Гърция. Десподов не е играл от началото на сезона, след като първо лекува контузия в пръста на крака, а след това получи и травма в седалищния мускул.

Очаква се днес Илиан Илиев да обяви играчите от чужбина, които получават повиквателни за първата серия от световни квалификации.

Испания исторически е един от най-трудните ни съперници. Точно този тим нанася най-тежката загуба в историята на България. Това се случва на 21 май 1933 г., когато падаме 0:13 в приятелски мач в Чамартин де ла Роса.

Двубоят на 4 септември реално е първият в историята, в който играем в световни или европейски квалификации срещу този съперник. Иначе имаме два двубоя на официални първенства.

На европейското в Англия през 1996 г. в Лийдс направихме 1:1 с гол на Стоичков от дузпа и изравнителен на Алфонсо Перес. На световното във Франция 2 години по-късно ни нанасят съкрушителна загуба с 1:6, след като Фернандо Мориентес и Кико се разписват по два пъти, а по веднъж Фернандо Йеро от дузпа и Луис Енрике, а за България бележи Емил Костадинов.

Извън тези три мача имаме още две контроли с Испания, в които записваме загуби. На 18 декември 1985 г. във Валенсия губим с 0:2 (Микел Гонсалес и Рамон Калдере) и на 20 ноември 2002 г. в Гранада падаме с 0:1 след гол на Хосе Мари.

България и Испания са се срещали и два пъти в олимпийски квалификации, като тези мачове не би трябвало да влизат в официалните според ФИФА, но БФС ги включва в статистиката. Точно в един от тях постигаме и единствената си победа над испанците.

Първо се срещаме в пресевките за игрите в Мюнхен през 1972 г. На 24 ноември 1971 г. в София громим съперника с 8:3, като Атанас Михайлов-Начко забива хеттрик във вратата на Мариано Гарсия Ремон, който пази на аматьорите на “Реал” (Мадрид). По два гола вкарват легендата на “Берое” Петко Петков и Младен Василев-Махо от “Академик”, а един път се разписва и Христо Бонев от дузпа.

Два гола ни вкарва легендата Кини, който по това време е в “Хихон”, а един път бележи и Куеста от “Кордоба”.

Съставът на Васил Спасов-Валяка е направо умопомрачителен: Йордан Филипов, Иван Зафиров, Димитър Пенев (капитан), Стефан Величков, Добромир Жечев, Георги Денев, Младен Василев, Христо Бонев, Петко Петков, Атанас Михайлов и Динко Дерменджиев.

Във втория мач от тази квалификация завършваме 3:3 в Бургос, вече с треньор Георги Берков, като за нас вкарват Христо Бонев, Георги Цветков-Цупето и Атанас Михайлов, а Кини записва хеттрик във вратата на Румен Горанов. Така и двата отбора отпадат от олимпиадата, на която се класира Полша.

След това се срещаме и в квалификациите за игрите в Монреал 4 години след Мюнхен, като този път испанците са с доста по-силен състав. Водени са от Ладислао Кубала, великия унгарец, избягал след инвазията на СССР в Будапеща в “Барселона”. А в състава са имена като играчите на “Реал” (Мадрид) Мигел Анхел, Хосе Антонио Камачо, Висенте дел Боске, Карлос Сантиляна и Франциско Урия.

На 8 октомври 1975 г. падаме 1:2 в Аликанте, като за тима на Стоян Орманджиев се разписва Атанас Александров от “Славия”, а за испанците - Сантиляна и Даниел Салсона от “Еспаньол”. За мача на “Васил Левски” на 12 ноември испанците пристигат без Кубала, защото се страхуват, че КГБ ще го отвлече в комунистическа страна, а ги води Густаво Биоска.

Двубоят завършва 1:1. Божил Колев открива в 30-ата минута, а само 4 по-късно изпуска дузпа, като вратарят на “Севиля” Пачо отразява удара му. Звездата на “Реал Сосиедад” Сатрустеги изравнява в 68-ата мин и така испанците отиват на олимпиада. Там обаче отпадат в групата, като са трети след Бразилия и ГДР.

