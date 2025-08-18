Хамилтън за “Ферари”: Не е нормално всеки уикенд да започваме на празен лист

Трансферът на Луис Хамилтън във “Ферари” до момента се очертава като провал. Седемкратният световен шампион във Формула 1 не оправдава очакванията, но смята, че вината не е единствено негова.

Наскоро британецът изпрати до ръководството на Скудерията подробен анализ на резултатите и препоръки какво трябва да се промени. Ето най-важното от документите.

Притежателят на 105 победи се оплаква, че инженерите прекалено бавно правят настройките на автомобила преди началото на състезателния уикенд. Точно непредсказуемото поведение на SF25 на пистата и светкавичната реакция при всяко изменение в регулировките пречи на пилота да приспособи болида към собствения си стил на каране.

“Трябва да имаме ясна стратегия и да гледаме какво не се е получило предишния път, защото сега започваме уикенда на празен лист. Не ми трябва капризен автомобил, който непрекъснато да ме изненадва”, пише Хамилтън.

