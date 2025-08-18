ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Облаци, дъжд и по-хладно време ни очакват на 18 ав...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21125419 www.24chasa.bg

Хамилтън за “Ферари”: Не е нормално всеки уикенд да започваме на празен лист

1448
Луис Хамилтън Снимка: Ройтерс

Трансферът на Луис Хамилтън във “Ферари” до момента се очертава като провал. Седемкратният световен шампион във Формула 1 не оправдава очакванията, но смята, че вината не е единствено негова.

Наскоро британецът изпрати до ръководството на Скудерията подробен анализ на резултатите и препоръки какво трябва да се промени. Ето най-важното от документите.

Притежателят на 105 победи се оплаква, че инженерите прекалено бавно правят настройките на автомобила преди началото на състезателния уикенд. Точно непредсказуемото поведение на SF25 на пистата и светкавичната реакция при всяко изменение в регулировките пречи на пилота да приспособи болида към собствения си стил на каране.

“Трябва да имаме ясна стратегия и да гледаме какво не се е получило предишния път, защото сега започваме уикенда на празен лист. Не ми трябва капризен автомобил, който непрекъснато да ме изненадва”, пише Хамилтън.

Луис Хамилтън Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)