Руи Мота: "Лудогорец" опита абсолютно всичко срещу "Локо" (Сф)

Руи Мота Снимка: "Лудогорец"

Треньорът на "Лудогорец" Руи Мота коментира равенството 0:0 в домакинството срещу "Локо" (Сф).

„Просто не успяхме да вкараме. Имахме 19 удара, две греди. Започнахме много добре в първите 20 минути, движихме топката по оптимален начин. Допуснахме неточност и ситуацията, която се откри пред Спас Делев.

Опитахме абсолютно всичко, но не заслужавахме да загубим тези две точки. Създадохме много положения, но ни липсваше последното докосване и последният пас. Просто трябваше да отбележим", заяви Руи Мота.

