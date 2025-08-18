ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доставките на руски петрол за Унгария са спрени сл...

Виктория Томова играе с испанка в квалификациите на US Open

Виктория Томова Снимка: Joma/tennis

Виктория Томова ще играе срещу испанка в първия кръг на квалификациите на откритото на САЩ.

Най-добрата ни тенисистка, която е поставена под номер 5, ще има за съперничка Ирене Бурийо.

28-годишната испанка е номер 212 в световната ранглиста. Томова има две победи от два мача срещу нея - в квалификациите на "Уимбълдън" през 2021 година на трева с 6:2, 6:2 и на четвъртфиналите на турнир на червени кортове  в Сарагоса (Испания) 2023-а с 6:3, 6:4. Сега обаче двете за първи път ще се срещнат на твърда настилка.

