Томас Мюлер дебютира с реми за "Ванкувър", отмениха му гол

Легендата на Германия и "Байерн" Томас Мюлер направи дебют за "Ванкувър Уайткапс" в Мейджър Лийг Сокър (първенство на САЩ и Канада) с реми 1:1 у дома срещу "Хюстън Динамо". Негов гол бе отменен заради засада.

35-годишният нападател влезе в игра в 61-ата минута под бурните аплодисменти на публиката.

"Със смесени чувства съм. Успях да вкарам гол още при първото си положение, публиката беше в екстаз, но попадението не бе зачетено, а резултатът е разочароващ, ако трябва да съм честен", коментира Мюлер.

"Ванкувър" заема трето място в Западната конференция с 46 точки, като е на 6 точки зад лидера "Сан Диего".