Илиан Илиев обяви легионерите за Испания и Грузия, викна обявен от ЦСКА за шпионин вратар

Селекционерът на България Илиан Илиев обяви списъка с футболисти, играещи в чужбина, на които ще разчита за първите два мача от квалификационната кампания за световното догодина.

На 4 септември нашите посрещат европейския шампион на стадион "Васил Левски" в София от 21,45 ч.

3 дни по-късно те гостуват на Грузия на стадион "Борис Пайчадзе" в Тбилиси от 16,00 ч.

Както "24 часа" обяви, сред повиканите от чужбина не е Филип Кръстев, който все още няма отбор.

В националния пък е върнат вратарят Иван Дюлгеров. В края на миналия сезон той бе обявен от ЦСКА за шпионин и напусна в посока молдовския "Шериф", за който пази редовно.

Ето и пълния списък с повиканите легионери:

Димитър Митов (Абърдийн, Шотландия), Иван Дюлгеров (Шериф, Молдова), Алекс Петков (Кифисия, Гърция), Росен Божинов (Роял Антверп, Белгия), Християн Петров (Хееренвеен, Нидерландия), Фабиан Нюрнбергер (Дармщат, Германия), Илия Груев (Лийдс, Англия), Андриан Краев (Апоел Тел Авив, Израел), Георги Миланов (Динамо Букурещ, Румъния), Станислав Шопов (Осиек, Хърватия), Кирил Десподов (ПАОК, Гърция), Мартин Минчев (Краковия, Полша), Лукас Петков (Елверсберг, Германия), Алекс Колев (Нантон, Китай), Владимир Николов (Корона, Полша)

Имената на повиканите футболисти, играещи в Първа лига, ще бъдат оповестени на по-късен етап.