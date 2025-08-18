Бивш национал се събира с легендата Османи Хуанторена

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият разпределител на националния волейболен отбор Добромир Димитров се събира с легендата Османи Хуанторена.

Шампионът на България от 2020 година и бронзов медалист от настоящата 2025- та с "Нефтохимик 2010" ще играе през следващия сезон за първенеца на Испания "Гуагуас" Лас Палмас.

40-.годишният кубински посрещач с италиански паспорт се засече в тима на "Тренто" с родния ас Матей Казийски, с който спечелиха трофеи, а след това и в турския "Халбанк" , с който станаха шампиони и носители на купата.

В същото време стана ясно, че различно е бъдещето на други двама, разделили се с "Нефтохимик", след края на миналия сезон.

Диагоналът Дейвид Кръстев ще играе за шампиона на Кувейт "Сулайбихат клуб".

30-годишният бивш национал Розалин Пенчев почти сигурно слага край на успешната си кариера.

202-сантиметровият посрещач ще се отдаде на ресторантьорския си бизнес в родния Пловдив,вlъпреки че не липсвали оферти да продължи да играе.