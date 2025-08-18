ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха мъжа, издирван в Разград след случай на ...

Радост от гол донесе 6 шева върху главата на треньор в "Нотингам"

Снимка: Ройтерс

Радостта от първия гол на "Нотингам" в английската Висша лига донесе 6 шева върху главата на треньора на вратарите Руи Барбоса.

Вчера "Форест" би 3:1 "Брентфорд", а Крис Ууд даде преднина на домакините с попадение в 5-ата минута след центриране от ъглов удар. Хората на пейката избухнаха в празненства, Барбоса удари силно главата си в горната част на резервната скамейка. Той получи медицинска помощ още на стадиона.

"Ударът е бил доста неприятен, защото сега е с шест шева. Дори беше зашеметен", заяви мениджърът Нуно Еспирито Санто на пресконференция след мача.

Снимка: Ройтерс

