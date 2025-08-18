Д-р Бочев: Най-тежко ми беше при удара в главата на Ники Михайлов, не при катастрофата с Тодор Неделев

Д-р Бисер Бочев е един от най-изявените спортни лекари в България. Работил е в ЦСКА, "Славия" и "Левски". 10 години е доктор на националния отбор по футбол, като напусна през 2022 г. Преди това е бил при юношите и младежите. От 2017 г. член на медицинската комисия на УЕФА, а от миналата е председател на тази към БФС.

15 години работи в "Спортклиник Еуровита" и бе неин управител. От май става част от екипа на Acibadem City Clinic УМБАЛ Ортопедия.

Съосновтел на Европейското югоизточно дружество по футболна медицина.

- Д-р Бочев, защо избягахте от националния отбор след толкова години?

- Реално не съм бягал отникъде. Просто дойде времето след 10 години служба там да отстъпя място на по-младите. Ако трябва да съм съвсем честен, червената лампичка ми светна за напускане, когато осъзнах, че старши треньорът и целият му екип са по-млади от мен. Това беше при Ясен Петров. С него се работеше прекрасно. И когато дойде мачът с Гибралтар като гост, си спомняте, че имаше напрежение, смени се треньорът по време на самия лагер, след този двубой взех окончателното решение. Като трябва да се има предвид, че далеч преди това подготвях човек за свой наследник. И бях разговарял с д-р Здравко Тарълов. Но го изненадах, защото той още не бе готов за това. Тогава за първи път говорих с моя екип, че е време да се оттегля. За съжаление, тогава дойде двубоят с Грузия и онзи инцидент с Тошко Неделев. Това ме принуди да остана доста време в Тбилиси. И не бе моментът да напусна. Останах още малко. След това се появи едно изкуствено напрежение с щаба на Младен Кърстаич, което не дойде от мен, и моментът настъпи.

- За 10 години с кой треньор работихте най-добре?

- С всички. Дори за Кърстаич имам много хубаво мнение. Той е мъжкар и много добър човек. Но когато оставиш прекалено много свобода на тези около теб, се появяват проблемите. Започнаха да се появяват някакви странни ситуации и тогава взех решението да напусна. С всички останали съм бил максимално кооперативен и максимално обективен. Петима-шестима треньори са. Любо Пенев бе първият, след това дойде Петър Хубчев, с когото подържаме връзка и до днес. Красимир Балъков - също. С Георги Дерменджиев сме семейни приятели. С Ясен Петров - също. С Кърстаич не поддържаме връзка, но с него сме имали само два мача. Аз се гордея, че напуснах националния отбор след два официални мача с победи, като последният бе със Северна Македония. Един доста напрегнат двубой. Хубав като резултат, но обстановката бе доста напрегната.

- Катастрофата в Грузия ли бе най-тежкият момент?

- Категорично не. Казвам го за първи път. Защото, когато стана катастрофата, решенията, които вземах, нямаха алтернатива. Най-тежко ми беше на първия мач със Северна Македония, когато наравихме домакинско 1:1. В края на първото полувреме Ники Михайлов получи удар в главата и изпадна в нокдаун. И аз трябваше да взема решението дали той да продължи, или не. Защото това са разпоредбите на УЕФА. И второто полувреме бе най-тежкото в кариерата ми. Аз гледах главно него. Защото рискувах да остане. Но мисля, че взех правилното решение. Защото доигра мача и след това игра и в следващия. Много е трудно да се вземе решение за играч с комоцио или друга подобна увреда за 3 минути, както е изискването на УЕФА.

- От медицинска гледна точка защо е толкова зле българският футбол?

- Разковничето е в това, че при нас още от ранна детска възраст не правим така, че футболистите да са подготвени, когато влизат при мъжете. Включително и от гледна точка на здравната им култура, включително и от гледна точка на правилното хранене. Ако от ранна детска възраст се намерят правилните треньори и те са образовани модерно, работи се екипно за подготовката, когато станат на 17, те ще са готови за истинския футбол. Когато не са готови психически, физически, тогава са и по-контузливи. За най-важния компонент - манталитет на победител, това не мога да го коментирам. Не е моята област. За мен основното е това как децата стигат до мъжкия футбол, в каква кондиция, с какви умения и как да предотвратят контузии.

- Нарочно ли спестявате инфраструктурата?

- Аз не съм убеден, че в една Хърватия или Сърбия инфраструктурата е по-добра. Но там от всеки един отбор всяка година излизат готови футболисти. Които се продават скъпо. Да, тя е важна, но по-важен е одушевеният компонент - организация, треньори, методики, превенции.

- Да, но ако тренираш на изкуствен терен до 16, на 17 правиш операция на коленни връзки.

- И ако тренираш с неправилните обувки, още повече. За това говоря. За тази превенция, за това образование. Масово е малките футболисти да тренират с неправилни обувки. И няма санкция от треньорите. Напротив, чувал съм, че дори ги поощряват да не тренират със стоножки. Като се добави и качеството на изкуствените терени. Спомням си обаче, че като за първи път попаднах в голям отбор - ЦСКА, някои бегови упражнения се правеха и на асфалт. Не е само до настилка. Става въпрос за здравина на тъканите, да знаеш как да тренираш. И накрая динамиката на съвременния футбол изисква най-вече физически качества.

Отделно начинът на живот и особено липсата на улицата, на която да играеш, води до по-голяма късливост на тъканите. Може би храната играе роля тук. И травматизмът у нас е по-голям.

- А вие защо избрахте точно спорта при наличието на толкова хубави медицински специалности?

- Аз имам две специалности - ортопедия и травматология и спортна медицина. И работех по първата. Но винаги съм бил фен на футбола. Винаги ме е вълнувало какво става, винаги ми е било интересно. Винаги съм се бутал по различни мероприятия и конференции, особено на д-р Михаил Илиев. Той ме хвана за ушите и ми каза, че отивам във футбола. Първо при юношеските национали и след това в ЦСКА. За мое щастие съм имал контактите и съм се учил не само от Мишо Илиев, но и от други колоси като Жан Филипов, Димитър Гевренов, Павел Филипов. Огромни хора и специалисти.

- И така един левскар попада в ЦСКА.

- И то на два пъти. Това може би ме е амбицирало още повече да се докажа. Когато бе първата ми среща с Пламен Марков аз му признах, че съм от "Левски" и че пуша. Каза, че го интересува само футболистите да са здрави. След това Стойчо Младенов си призна, че ме е следил да направя грешка, но така и не е успял да ме хване.

- Сега не ви ли е скучно в клиниката Acibadem?

- Не. Имам си достатъчно работа. Операционната, прегледите.

- Стадионът не ви ли липсва?

- И да, и не. Понякога страшно липсва. Особено отношенията в отбора. Пък и като съм бил в националния отбор работата не е като в клуб. Не е 24/7 да си зает. Може би вече не съм на възрастта за такава работа.

В един футболен клуб, като се гледа като екип, има двама души, които вземат решения и носят отговорност. Единият е треньорът, а другия - докторът. Това винаги поражда търкания. Да, хубаво е да има единомислие и доверие. Но в нашите ширини това винаги е под условие. Става въпрос за огромна инвестиция. И винаги са важни резултатите. Виждате и по света, че се провалят огромни трансфери. Просто не пасват играчите или нещо се случва. Резултатът и играта са най-важни. И е най-добре, когато има стиковка между треньорския и медицинския щаб.

- А защо не останахте в ЦСКА?

- Смениха се треньорите. След втория период дойде поканата да отида там, където винаги съм мечтал - в център, който да се грижи за спортистите, и отидох там.

- Водили ли сте статистика колко хора са минали през ръцете ви?

- Не. Не ми и трябва. Колкото съм заслужил. Сега, откакто съм в Acibadem, имам отлични условия, съвсем друга организация. Може да се прави всичко комплексно.

Имаме планове да развием спортната част на нещата и да помогнем и на млади колеги, които искат да работят. Защото това е университетска болница. И ще се опитаме да направим инфраструктура, за да сме полезни на спорта в България.

- Но няма много кандидати за спортни лекари.

- Няма и как да има. Навремето това е било доста атрактивно по времето на комунизма. С отбора излизаш в чужбина, получаваш премии, които са извънредни. И имаш достъп до медикаменти, за които другите могат само да мечтаят.

Сега не е толкова атрактивна. Защото организацията на спорта не е на ниво, за да предлага едно личностно и кариерно развитие. Да, в някои от отборите се създават добри условия.

Пример е "Лудогорец", където имат изключитни лекари. - Великов и Якимов, които работят и се развиват дори. Но да, трудно е да се намерят лекари за отборите. За националния отбор направихме изключителен човек. Самият той е спортист, учен, модерен човек.

Поддържаме постоянно връзка.

- Хапчетата ни ли са слаби, или някъде бъркаме, че не можем да изиграем два мача сряда - събота?

- Методиката. Това се учи и изгражда още в юношеска възраст. Издръжливостта се подобрява единствено чрез работата на единни добре обучени и знаещи екипи, които отговарят за това. Медицината е на последно място.

Да, има възстановяване, но съм говорил с колеги от "Реал", "Ювентус" и други. Гледаме по телевизията големите отбори. Те селектират от хиляди играчи.

Сега имаме един светъл лъч в "Левски". Вярно - има ротация, но има и футболисти, които играят всеки мач. Но там има един доста сериозен кондиционен треньор.

Както и лекар. В големите отбори са армии от хора, не един човек. На медицинските конференции на УЕФА винаги канят по някой футболен човек, за да има активна дискусия, и се бяха спрели на Луис ван Гал. И той това каза. Когато започва като треньор през 90-те години на миналия век, е имал един доктор и двама масажисти. Сега в "Манчестър Юнайтед" аз водех 17 души екип, а там ме чакаха още 15 души медицински екип.

Когато има добро разпределение на ангажиментите, всичко се получава. На друга конференция разговаряхме с главния диетолог на "Тотнъм". Там има 6-има готвачи на първия отбор, 4-има диетолози. Огромна армия от специалисти.

- Луис ван Гал не прати ли много поздрави на роднините на Христо Стоичков?

- А, малко се дръпна, като разбра, че с д-р Мишо Илиев сме от България. Засякохме се в асансьора тримата. Но си замълча.