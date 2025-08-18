България надви 3:2 Канада в генерална репетиция за световното в Тайланд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националният отбор на България по волейбол за жени победи Канада с 3:2 (26:24, 23:25, 23:25, 25:19, 15:13) в последния си мач от приятелския турнир в Шънчжън, Китай.

Това бе генерална репетиция за световното в Тайланд. Канада е първият съперник на водения от легендата Антонина Зетова тим, като двубоят е насрочен за събота.

Селекционерът ни акцентира, че фокусът е изцяло към него, защото на България е нужен успешен старт. В групата са още Турция и Испания.

Преди това в Шънчжън България загуби от Нидерландия с 2:3, след като водеше в резултата с 2:0 и отстъпи срещу световния шампион Сърбия с 1:3.