Операция за Лукаку = "Наполи" поне 2 месеца без него

Нападателят на "Наполи" Ромелу Лукаку е получил контузия в приятелския мач срещу "Олимпиакос" (2:1) миналата седмица, като от италианския шампион разкриха, че става въпрос за сериозна травма и белгийският таран ще пропусне поне два месеца.

Той напусна принудително терена срещу гръцкия гранд. По-късно стана ясно, че има контузия на феноралния мускул на дясното бедро и трябва да бъде опериран.

Отсъствието на 32-годишния нападател, който бе в ключов принос за титлата на "Наполи" миналия сезон след 14 гола и 10 асистенции, притеснява треньора Антонио Конте и може да накара ръководството да привлече още един нападател. Наполи вече взе голмайстора на "Удинезе" Лоренцо Лука, като може до края на трансферния прозорец да се подсили с още един футболист в атака.