Голяма тесла за БФС, ще плаща на Кърстаич

БФС окончателно загуби делата срещу бившия национален селекционер Младен Кърстаич и помощниците му Стефан Янкович и Неманя Милинчич в КАС, става ясно от документи, публикувани от специалиста по спортно право Георги Градев.

Сърбинът бе уволнен през есента на 2023 г. от предишния президент на футболния съюз Борислав Михайлов, който назначи на негово място Илиан Илиев.

Кърстаич и помощниците му заведоха дела във ФИФА и ги спечелиха, като световната футболна централа отсъди БФС да им изплати компенсация в размер на 312 000 евро.

От футболната централа обжалваха решението пред КАС, но съдът в Лозана потвърди решението на ФИФА, че договорите са прекратени без основателна причина. Освен това БФС ще трябва да плати и арбитражни разноски в размер на 6 000 швейцарски франка за всяко дело.

„Докато Михайлов носи личната отговорност за натрупания дълг, сегашното ръководство продължава да хвърля пари за обречени жалби, вместо да изгради качествен екип за преговори с треньорите. Не може да повтаряш една и съща грешка и да очакваш различен резултат.

Вместо да се сърди за градивна критика и да ме блокира във Фейсбук, по-добре ръководството на БФС да се бе свързало с мен, за да помогна да се реши ситуацията – както направих за ЦСКА с екипа на Стипич, когато бяха освободени", пише Градев на страницата си.