Националите до 21 г. заминаха за световното в Китай

Националният отбор на България за волейболисти до 21 години отпътува днес за световното първенство в Китай. Селекционерът на тима Венцислав Симеонов ще има на разположение 12 волейболисти.
В Дзянмън България е в група C заедно с Бразилия, Колумбия, Куба, Чехия и Япония. Първият мач на българите е на 21 август от 6 часа българско време срещу Куба.
Съставът на България:
Разпределители:
Виктор Жеков
Рангел Витеков
Диагонал:
Георги Бъчваров
Посрещачи:
Александър Къндев
Николай Иванов
Кристиян Андреев
Огнян Христов
Жасмин Величков
Централни блокировачи:
Стилиян Делибосов
Томислав Русев
Николай Николаев
Либеро:
Александър Цанев