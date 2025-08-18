Националите до 21 г. заминаха за световното в Китай

Националният отбор на България за волейболисти до 21 години отпътува днес за световното първенство в Китай. Селекционерът на тима Венцислав Симеонов ще има на разположение 12 волейболисти.

В Дзянмън България е в група C заедно с Бразилия, Колумбия, Куба, Чехия и Япония. Първият мач на българите е на 21 август от 6 часа българско време срещу Куба.

Съставът на България:

Разпределители:

Виктор Жеков

Рангел Витеков

Диагонал:

Георги Бъчваров

Посрещачи:

Александър Къндев

Николай Иванов

Кристиян Андреев

Огнян Христов

Жасмин Величков

Централни блокировачи:

Стилиян Делибосов

Томислав Русев

Николай Николаев

Либеро:

Александър Цанев