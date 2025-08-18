"Левски" пуска утре билетите за АЗ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От "Левски" обявиха, че утре в 10,00 часа пускат в свободна продажба билетите за домакинския мач срещу АЗ (Алкмаар) от плейофния кръг за Лигата на конференциите, който ще се играе на 21 август от 21,00 на стадион "Васил Левски".

До момента пропуски можеха да купуват единствено притежателите на абонаментни карти на клуба.

"Левскари, от утре, 19 август, в свободна продажба ще бъдат билетите за домакинството от плейофния кръг на Лигата на конференциите срещу АЗ Алкмаар.

От 10:00 часа ще може да закупите билети на касата пред Сектор "А" на стадион „Георги Аспарухов", онлайн и в мрежата на Eventim. За удобство на всички наши привърженици наличните билетите ще бъдат разпределени както за онлайн продажба, така и за физическа продажба на касата пред Сектор "А".

Максималната бройка, която може да бъде закупена е 4 билета на човек.

При наличие на непродадени билети в деня на мача, 21 август, пропуски ще се продават от 10:00 часа до края на първото полувреме на касите на „Синьото" на Национален стадион „Васил Левски", написаха от "Герена".