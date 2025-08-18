Григор Димитров се смъкна до 25-и в света

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-добрият български тенисист Григор Димитров падна с 4 места в световната ранглиста.

34-годишният хасковe[, който в момента не играе заради лечение на контузия на големия гръден мускул, която получи в началото на юли в четвъртия кръг на "Уимбълдън", има актив от 2045 точки и вече заема 25-ата позиция.

Това е най-ниската му класирлане от 19 юни 2023 година, когато беше 26-и в подреждането.

В челото на подреждането на сингъл промени няма. Шампионът от "Уимбълдън" Яник Синер (Италия) е номер 1 с 11480 точки, следван от победителя на "Ролан Гарос" Карлос Алкарас (Испания) с 9240 точки и от Александър Зверев (Германия) с 6230 точки.