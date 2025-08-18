Спешна разпродажба в “Челси”

Спешна разпродажба стартира “Челси”. “Сините” от Лондон ще се разделят с цели 9-има играчи до края на трансферния прозорец. Причината - трябва да изравнят покупките с продажбите на футболисти. Откакто “Челси” стана собственост на американския богаташ Тод Бьоли, клубът привлича на поразия. Сега обаче актуалният носител на Лигата на конференциите е принуден да продава.

Нови отбори се търсят на Рахийм Стърлинг, Кристофър Нкунку, Николас Джаксън , Ренато Вейга, Аксел Дисаси и Бен Чилуел. Целта на “Челси” е от въпросните играчи в клуба да влязат поне 300 млн. паунда.

Отборът на Енцо Мареска подписа с редица известни нападатели, включително Джейми Гитенс, Лиъм Делап и Жоао Педро, което изтласка от място в отбора Стърлинг и Нкунку. В момента дори англичанинът тренира извън първия отбор. “Байерн” (Мюнхен) пък е отправил предложение за наем на Нкунку.

