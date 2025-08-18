ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Делян Пеевски поиска властта да обяви война на "ле...

"Септември" с първа победа след обрат над "Добруджа", прати "Славия" на дъното

Снимка: Startphoto.bg

"Септември" записа първа победа под ръководството на Стамен Белчев в елита, след като обърна 2:1 "Добруджа" в последния двубой от петия кръг на шампионата, игран на стадион "Локомотив" в София.

Столичани бяха единственият отбор без спечелена точка от началото на сезона, но това се промени след обрат срещу миналогодишния шампион от Втора лига.

Гостите от Добрич поведоха в 10-ата минута с попадение на Милчо Ангелов, който отне топката от Кубрат Йонашчъ, хладнокръвно финтира вратаря Янко Георгиев и прати топката в мрежата.

8 мин по-късно "Септември" изравни, след като Бертран Фурие овладя топката в наказателното поле, освободи се от Здравко Серафимов и вкара за 1:1.

В 35-ата мин направи пълен обрат с попадение на Мо Пара, който получи пас от Робин Схаутен.

"Добруджа" остана 7-и с 6 точки, а вече с 3 "Септември" излезе 14-и и така прати "Славия" на дъното с 1 т.

