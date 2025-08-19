ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Православен календар за 19 август

Без наши мъже на US Open за първи път от 15 години

Григор Димитров се възстановява от контузията, заради която отказа US Open.

България няма да има представител при мъжете на US Open.

В турнира по тенис от “Големият шлем” в Ню Йорк ще участва само Виктория Томова. Първата от българките в световната ранглиста ще трябва да мине през кваликациите, където играе с Ирене Бурийо. Срещу тази испанка Томова има две победи от два мача.

Григор Димитров пропуска откритото на САЩ заради контузията на “Уимбълдън” и последвалата операция на гръден мускул. Ако възстановяването мине нормално, бившият №3 в света би трябвало да участва в Китай в края на септември. Травмата принуди Димитров да прекъсне рекордната си за активните тенисисти серия от 58 поредни турнира от “Големият шлем”.

Началото на тази серия е в откритото на Австралия през 2011 г. Сезон по-рано Григор не участва на US Open и това е последният път, когато не сме имали състезател при мъжете (основна схема или квалификации).

На US Open обаче ще има български състезатели в турнирите до 18 г. Шампионът от “Уимбълдън” Иван Иванов и полуфиналистът Александър Василев и тази седмица обаче са в София заради втория турнир от категорията “Чалънджър” в националния тенис център.

Василев започна с победа, след като отстрани 6:3, 6:3 Иван Гахов (Рус). Във втория кръг братовчедът на Григор Димитров може да срещне Иванов. За да се случи това обаче, 16-годишният варненец, №1 в света в ранглистата за юноши, трябва да спечели срещу Алекс Молчан (Слвк).

В същата част на схемата е Димитър Кузманов. Националният ни рекордьор по победи за купа “Дейвис” днес трябва да играе с Франко Ронкадели (Уругвай). При достигане до четвъртфиналите пловдивчанинът със сигурност ще срещне Василев или Иванов.

Александър Донски победи 6:1, 7:6 (8:6) Даниел Михалски (Пол) и ще играе с Матей Додиг (Хърв). 

