Без наши мъже на US Open за първи път от 15 години

България няма да има представител при мъжете на US Open.

В турнира по тенис от “Големият шлем” в Ню Йорк ще участва само Виктория Томова. Първата от българките в световната ранглиста ще трябва да мине през кваликациите, където играе с Ирене Бурийо. Срещу тази испанка Томова има две победи от два мача.

Григор Димитров пропуска откритото на САЩ заради контузията на “Уимбълдън” и последвалата операция на гръден мускул. Ако възстановяването мине нормално, бившият №3 в света би трябвало да участва в Китай в края на септември. Травмата принуди Димитров да прекъсне рекордната си за активните тенисисти серия от 58 поредни турнира от “Големият шлем”.

Началото на тази серия е в откритото на Австралия през 2011 г. Сезон по-рано Григор не участва на US Open и това е последният път, когато не сме имали състезател при мъжете (основна схема или квалификации).

На US Open обаче ще има български състезатели в турнирите до 18 г. Шампионът от “Уимбълдън” Иван Иванов и полуфиналистът Александър Василев и тази седмица обаче са в София заради втория турнир от категорията “Чалънджър” в националния тенис център.

Василев започна с победа, след като отстрани 6:3, 6:3 Иван Гахов (Рус). Във втория кръг братовчедът на Григор Димитров може да срещне Иванов. За да се случи това обаче, 16-годишният варненец, №1 в света в ранглистата за юноши, трябва да спечели срещу Алекс Молчан (Слвк).

В същата част на схемата е Димитър Кузманов. Националният ни рекордьор по победи за купа “Дейвис” днес трябва да играе с Франко Ронкадели (Уругвай). При достигане до четвъртфиналите пловдивчанинът със сигурност ще срещне Василев или Иванов.

Александър Донски победи 6:1, 7:6 (8:6) Даниел Михалски (Пол) и ще играе с Матей Додиг (Хърв).