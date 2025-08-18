15 000 очакват “Лудогорец” в Скопие за мача с “Шкендия”

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

15 000 северномакедонци с албански произход се очакват на националния стадион в Скопие за двубоя “Шкендия” - “Лудогорец” в четвъртък.

Двубоят се очаква с огромен интерес заради евентуалното участие в Лига Европа.

“Най-силната страна на “Шкендия” е бързото преминаване от защита в нападение. Съставът е доста опитен, от няколко години са заедно. Определено тимът е по-силен като домакин, заради това трябва да се внимава в първия мач, защото това им е предимство”, заяви за “24 часа” един от най-добрите треньори в Северна Македония през последните години Горазд Михайлов, който е и бивш наставник на тима от Тетово.

Все още не е ясна съдбата на звездата на “Шкендия” Фабрис Тамба. Според всички той е продаден на турския “Амед” за 600 000 евро, като се е споразумял и за личните си условия.

Въпреки това Тамба игра в последния мач на отбора срещу “Македония-Гьорче Петров” и дори вкара гол.

Проблем е участието на централния нападател Фитон Адеми, който стъпи накриво и глезенът му е доста зле.

“Лудогорец” лети в сряда за Скопие от Варна, като се прибира веднага след двубоя обратно в морската ни столица.

Интгересно е, че хегемонът в родния футбол към момента не е отложил мач, както другите двама участници в плейофите на евротурнирите “Арда” и “Левски”.

В неделя разградчани направиха първа грешна стъпка в първенството, като завършиха 0:0 с "Локо" (Сф) у дома след куп сериозни пропуски и две греди.

Така издънката стана срещу Станислав Генчев, който на няколко пъти бе временен наставник на разградчани в периодите на смяна на треньори и дори бе смятано, че ще бъде назначен за постоянно, но така и не се получи.