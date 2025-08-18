ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържан е в София младеж, заподзрян в убийството ...

ФИФА иска световно клубно на 2 г.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино

ФИФА планира да провежда световно клубно първенство на всеки 2 години и с 48 отбора, твърди британският “Гардиън”. Идеята била подкрепена от големи клубове в Европа, които пропуснаха първото издание, защото не покриха квалификационните критерии. Ще отпадне и ограничението от максимум 2 клуба от държава при новия формат.

За да се освободи календарът ще се премахнат мачовете на националните отбори през юни. Това обаче ще доведе до сериозен конфликт с УЕФА, защото тогава се провеждат финалите на Лигата на нациите.

За новия формат натискат и от Саудитска Арабия, която финансира световното клубно първенство през един от държавните си фондове.

