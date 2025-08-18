ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържан е в София младеж, заподзрян в убийството ...

Контузия отказа №1 в света Яник Синер след само 20 минути на финала в Синсинати

№1 в тениса Яник Синер май има сериозна контузия, след като не довърши финала в Синсинати. Снимка: Ройтерс

Големи притеснения за водача в световната ранглиста по тенис.

Яник Синер се отказа при 0:5 срещу Карлос Алкарас (Исп) на финала на "Мастърс 1000" в Синсинати. Италианецът очевидно имаше някакъв сериозен проблем в областта на корема (най-вероятно разтежение) и след консултация с лекар на корта реши да не продължи мача. Твърде възможно е и да не се чувства добре заради голямата жега. 

За южнотиролеца това е лоша новина, защото от сряда той трябва да участва в новия като формат турнир на смесени двойки на US Open. Партньорка на Синер в битката за 1 милион долара е №2 в света Катержина Синякова (Чех).

Ако контузията се окаже сериозна, италианският тенисист може да е под въпрос и за основния турнир поединично в Ню Йорк - последен от "Големият шлем" за сезона. 

