Душманин на Григор Димитров се отказа от тениса на 30 г.

Бившата първа ракета на Великобритания Кайл Едмънд обяви оттеглянето си от тениса на 30-годишна възраст.

Едмънд спечели две титли от ATР и стана едва вторият британец след Анди Мъри, достигнал до полуфиналите на откритото първенство на Австралия. Направи го през 2018 г., когато се превърна в душманин на Григор Димитров в 1/4-финалите.

Едмънд беше част от отбора на Великобритания, който спечели купа "Дейвис" за първи път от 79 години, а също така представи страната си на Олимпийските игри през 2016 г. в Рио.

Контузия в колянотому обаче изискваше три операции и го държа извън корта почти две години.

"Последните пет години си взеха своя дан с три операции и други контузии и тялото ми казва, че най-накрая е достигнало крайната точка. Поглеждайки назад, мога да кажа, че дадох най-доброто от себе си, не съжалявам за нищо", каза Едмънд в изявление.