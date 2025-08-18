ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 4124 дни българин игра във Висшата лига! Илия...

Душманин на Григор Димитров се отказа от тениса на 30 г.

Кайл Едмънд

Бившата първа ракета на Великобритания Кайл Едмънд обяви оттеглянето си от тениса на 30-годишна възраст.

Едмънд спечели две титли от ATР и стана едва вторият британец след Анди Мъри, достигнал до полуфиналите на откритото първенство на Австралия. Направи го през 2018 г., когато се превърна в душманин на Григор Димитров в 1/4-финалите.

Едмънд беше част от отбора на Великобритания, който спечели купа "Дейвис" за първи път от 79 години, а също така представи страната си на Олимпийските игри през 2016 г. в Рио.

Контузия в колянотому обаче изискваше три операции и го държа извън корта почти две години.

"Последните пет години си взеха своя дан с три операции и други контузии и тялото ми казва, че най-накрая е достигнало крайната точка. Поглеждайки назад, мога да кажа, че дадох най-доброто от себе си, не съжалявам за нищо", каза Едмънд в изявление.

