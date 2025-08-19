След 4124 дни българин игра във Висшата лига! Илия Груев даде искрата за победа на "Лийдс" с 1:0 над "Евертън"

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 4124 дни българин игра във Висшата лига! Илия...

Константин Ботушаров

[email protected]

1356
Илия Груев ликува, след като и при проверката на ВАР дузпа за "Лийдс" е дадена от главния арбитър Крис Кавана. Снимки: Ройтерс

След 4124 дни, или над 11 години и 3 месеца, българин отново игра в най-силното първенство на света - Висшата лига на Англия.

Илия Груев влезе на терена за "Лийдс" в 78-ата мин на мястото на капитана Итън Ампаду при завръщането на йоркширци в елита и даде искрата за много, много, сладката победа с 1:0 над гостуващия "Евертън" в първия кръг от сезона.

На пълния до откат "Еланд Роуд" 25-годишният ни национален халф отне топката в 82-ата мин в половината на противника, за да атакува "Лийдс" опасно.

При последвалия удар на Антон Щах капитанът на гостите Джеймс Тарковски отклони топката с ръка и последва дузпа. Друга резерва - Лукас Нмеча, я вкара в 84-ата мин.

Голът се оказа единствен и феновете на "Лийдс" пощуряха от кеф.

Преди да дебютира във Висшата лига, Груев 2 пъти бе привикван за смяна. Първия път фаулираният Ампаду продължи все пак да играе. При втория случай мениджърът Даниел Фарке реши да отложи влизането на Груев.

Осъществяването му даде положителен резултат.

Груев е 10-ият българин, играл във Висшата лига след Бончо Генчев, Радостин Кишишев, Светослав Тодоров, Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Валери Божинов, Мартин Петров, Станислав Манолев и Александър Тонев.

Последният бе този, който остави финалната до тази вечер българска следа във Висшата лига. Тонев игра 25 мин при домакинската загуба на "Астън Вила" с 1:2 от "Фулъм" на 4 май 2014 г.

