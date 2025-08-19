БФС дължи пари за повиквателни на националите

След последния мач на националния отбор - контролата с Гърция на остров Крит, завършила с болезнено 0:4 на 10 юни, президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо беше бесен.

“Изключително съм разочарован от двата мача - с Кипър (2:2 в спаринга 4 дни по-рано в Пловдив) и Гърция. Голяма част от футболистите си мислеха, че дойдоха на платен туризъм. Обидиха всички хора с тази игра. Това е срам за България, ако тези футболисти смятат, че така могат да продължат”, заяви бившият голмайстор.

Заедно с това се появиха призиви футболистите на селекционера Илиан Илиев да върнат парите за повиквателни като глоби за резила. В контекста на казаното от Гонзо - националите хем се изложиха, пък и взеха пари за това.

“24 часа” обаче научи от 2 различни източника, че към момента националите са си така и така глобени. От БФС им дължат пари за повиквателни от миналата година, които те продължават да чакат.

Това се случва, след като наскоро президентът Иванов обяви, че за последната година под неговото ръководство финансовото състояние на централата се е подобрило значително.

На фона на това се появи информация, че БФС е загубил делото срещу бившия национален селекционер Младен Кърстаич и помощниците му Стефан Янкович и Неманя Милинчич в Спортния арбитражен съд в Лозана. Това стана ясно от документи, които бяха публикувани от специалиста по международно спортно право Георги Градев.

Сърбинът бе уволнен през есента на 2023 г. от предишния президент Борислав Михайлов, който назначи на негово място Илиан Илиев.

Кърстаич и помощниците му заведоха дело във ФИФА за неправомерно освобождаване от длъжност и го спечелиха. БФС бе осъдени да им изплати компенсация в размер на 312 000 евро.

От “Бояна” обжалваха решението на ФИФА пред КАС, но съдът в Лозана сега го потвърждава. Освен гореспоменатата компенсация БФС ще трябва да плати и арбитражни разноски в размер на 6000 шв. франка за всяко дело.