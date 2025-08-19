ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Товарните влакове от Шънджън към Европа бележ...

България с 5-има плувци на световното за юноши в Отопени

Плуване - снимката е илюстративна Снимка: Архив

Петима български състезатели ще вземат участие на започващото днес Световно първенство по плуване за юноши в румънския град Отопени. Надпреварата ще се проведе до 24 август.

Дарен Кирилов и Адриан Йонинов ще плуват в дисциплините 50, 100 и 200 метра гръб. Васил Тушев (100 и 200 метра), Дейвид Найденов (200 и 400 метра) и Алекс Найденов (400 метра) ще бъдат родните представители в свободния стил. България ще участва и в надпреварата на щафетите на 4х200 метра свободен стил.

С отбора са и треньорите Кристиян Минковски, Веселин Суров, както и кинезитерапевтът проф. Любомир Петров.

