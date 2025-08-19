"Левски" прати нападател под наем в "Етър"

„Левски" преотстъпи нападателя Стивън Стоянчов на втородивизионния „Етър" (Велико Търново). Договорът е за наем до края на сезон 2025/2026 г., обявиха столичани

Стивън Стоянчов е роден на 18 септември 2007 година. Той е част от Академия „Левски" от 2018 година. Подписа първия си професионален договор с клуба в средата на месец август 2025 година. Записва 140 мача и вкарва 54 гола за отборите в Елитните юношески групи до 15 и до 17 години и за Купа БФС. През миналия сезон нападателят игра за втория отбор на клуба в Югозападна Трета лига записвайки 31 мача, в които отбеляза 11 гола. От началото на този сезон има 2 мача за „Левски II".

„Левски" пожелава на Стивън Стоянчов здраве, успешна реализация и успехи в новото предизвикателства", написаха от "Герена".