Мениджърът на "Лийдс": В очите на феновете видяхме колко много значи победата за тях

Мениджърът на "Лийдс" Даниел Фарке коментира емоционално победата с 1:0 над гостуващия "Евертън" в първия кръг на Висшата лига. За гола от дузпа на Лукас Нмеча в 84-ата мин помогна влезлият като резерва малко преди това национал Илия Груев, който отне топката за атаката на домакините.

„Беше вълшебна нощ. Виждаш радостта в очите на феновете и колко много значи това за тях... Да бъдеш част от такъв мач – чувстваш се смирен и благодарен, че можеш да помогнеш дори съвсем малко. Ако някой очаква от нас в този момент просто да паркираме автобуса и да ритаме топката над трибуната чак до отсрещната река, ще трябва да го разочароваме.

Мисля, че като цяло това беше трудна, изстрадана победа, но също така напълно заслужена от наша страна. Изключително представяне. Смятам, че доминирахме през първото полувреме – имахме почти 70% притежание на топката, 12 удара още преди почивката. Малко се притесних, защото особено като новак в лигата, когато имаш толкова силен период на надмощие, а това беше почти цялото първо полувреме, обикновено трябва да стигнеш до гол. На ниво Висша лига само един малък момент може да промени цялата динамика", каза Фарке.