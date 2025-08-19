ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Световен шампион си тръгва от австрийски тим

Капитанът на 4-ите в света: Не сме очаквали да стигнем до топ 4 в Индонезия

Виктория Коева Снимка: БФВ

Капитанът на националния отбор на България за волейболистки до 21 години Виктория Коева говори за 4-ото място на световното първенство в Индонезия след прибирането в София.

"Предвид трудното начало в групите въобще не сме очаквали, че можем да стигнем до четворката на световното. Със сигурност това, че играем в женското първенство допринася за нивото в нашата възраст. Показахме израстване с течение на мачовете и първенството, но със сигурност можехме да мечтаем и за медал. Имахме реални шансове, но пък в крайна сметка отборите, които са пред нас, явно са го заслужили повече. Категорично съжалявам повече за мача с Бразилия (б.а. за бронзовия медал), а не за полуфинала, защото разликата между нас и японките беше много по-голяма, отколкото между нас и бразилките.

Ние сме отбор от 12 момичета. Всички 12 момичета се включиха много добре и допринесоха за финалния успех", каза Коева.

Виктория Коева Снимка: БФВ

