Световен шампион си тръгва от австрийски тим

Жером Боатенг

Германският защитник Жером Боатенг прекрати договора си с австрийския "Линцер" по взаимно съгласие, обявиха от клуба. 36-годишният бранител бе обвързан с отбора до лятото на 2026-а, но ще смени местоработата си.

"Престоят ми на това ново място и в нова среда бе обогатяващ за мен, но сега е време да отворя нова страница", заяви Боатенг в официалното съобщение от клуба за раздялата между двете страни.

Световният шампион с Германия от 2014-а изигра само 14 мача за "Линцер", тъй като лекуваше редица контузии.

Жером Боатенг

