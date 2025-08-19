Внукът на Херо започва в школата на “Левски”

12-годишният внук на легендарния треньор Димитър Димитров-Херо ще започне в “Левски” от новия сезон. Иван-Лазар Ковачев тренираше в школата на бургаския “Звездичка”, но там нещата не вървят и заради това родителите му решили да го преместят в София.

Димитър Димитров-Херо е известен с пристрастията си към “сините”, като ги води и един сезон в треньорската си кариера и направи дубъл с отбора.

Съпругата на помощника на Хулио Веласкес Дарко Тасевски -Ромина, обяви в социалните мрежи, че двамата му синове също са се преместили в “Левски”. До момента момчетата ритаха в “Славия”, където играеше баща им и там приключи кариерата си.