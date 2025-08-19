Димитър Кузманов отпадна на старта на "Чалънджър" в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Димитър Кузманов отпадна в първия кръг на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 75" в София с награден фонд 91 250 евро, който се провежда на червените кортове на националния тенис център в София.

Поставеният под номер 7 пловдивчанин бе елиминиран от квалификанта Франко Ронкадели (Уругвай) след 6:3, 3:6, 1:6. 32-годишният национален рекордьор по победи за купа "Дейвис" поведе с 4:0 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част навакса пробив пасив, но след 3:4 загуби осем от следващите девет гейма.

Така Кузманов, който в последно време се бори с контузии, допусна пето поражение в последните си шест мача във веригата "Чалънджър" след финала в Роаян (Франция) през юни.