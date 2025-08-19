Шампионът от "Уимбълдън" Иван Иванов загуби от бивш №38 в света в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шампионът на "Уимбълдън" при юношите Иван Иванов изигра силен мач, но отпадна в първия кръг на турнира ATP Challenger 75 с награден фонд 91,250 евро в Националния тенис център в София.

16-годишният варненец загуби 2:6, 6:7 (2:7) от Алекс Молчан (Словакия), който е бивш №38 в света и трикратен финалист от турнири на ATP.

По-рано днес Димитър Кузманов загуби от квалификанта Франко Ронкадели (Уругвай) - 6:3, 3:6, 1:6.

Двама българи вчера стартираха с победи в основната схема. Националът Александър Донски отстрани в два сета поляка Даниел Михалски, а Александър Василев се справи също в два сета с руснака Иван Гахов.

Утре Василев ще играе срещу Алекс Молчан (Словакия), а Донски срещу срещу №6 в схемата и №268 в света Матей Додиг (Хърватия).