АЗ може да е без капитана си в София

Капитанът на АЗ Алкмаар) Джорди Класи може да пропусне първия мач от плейофите на Лигата на конференциите срещу "Левски" в София в четвъртък от 21 ч, съобщават медии в Нидерландия.

34-годишният халф беше заменен принудително в 71-ата мин при равенството 2:2 срещу "Волендам" в неделя заради проблем с коляното.

Според информациите Класи има сериозни болки и шансовете му да играе в българската столица са оценени като доста малки. Дефанзивният халф пропусна два месеца в края на предходния сезон заради подобна контузия.