"Левски" ще пълни с 40 000 националния стадион за 5-и път този век

Привържениците на “Левски” са се устремили към петото минаване на кота 40 000 на Националния стадион “Васил Левски”, откакто капацитетът му е 43 230 (2002 г.).

Днес още по тъмно “сини” фенове, които може би не са и спали, положиха началото на опашката пред касите на стадион “Георги Аспарухов” за билетите за първия мач от плейофа за влизане в Лигата на конференциите срещу АЗ “Алкмаар”. Двубоят ще се играе на “Васил Левски” в четвъртък от 21 ч, а за него се чакат 1000 нидерландци.

Отново някои от запалянковците си бяха донесли тип рибарски столчета, като подготовка за голямото чакане, а други отмаряха направо на асфалта.

След отварянето на касите опашката дълго време продължи да е над 100 метра. Голямото търсене доведе до моментен срив при онлайн продажбата на билети.

Така има всички изгледи в мача на годината “Левски” да бъде подкрепян от над 40 000 свои фенове. Към момента са продадени над 32 000 пропуска.

До момента “син” мач номер 1 по посещаемост на “Васил Левски” е този срещу английския колос “Ливърпул” в третия кръг на турнира за купата на УЕФА, игран на националния празник 3 март през 2004 г. Тогава “сините” падат с 2:4, а по трибуните има 42 281 зрители според официалните данни.

Това е с малко повече от срещата на второ място в подреждането, което заема “Левски” - “Челси”. На 27 септември 2006 г. в първото домакинство на български отбор в груповата фаза на Шампионската лига “сините” губят с 1:3 пред погледите на 42 226 фенове.

Следват двубоите с “Барселона” (0:2 в Шампионската лига, 2006) и 1/8-финалът с “Удинезе” за купата на УЕФА (2:1, 2006) със съответно - 41 400 с 40 000 зрители. (24часа)

1000 ще викат за гостите