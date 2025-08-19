БФС даде лиценз на стадиона на "Добруджа", но само по светло

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

БФС позволи на Добруджа да се завърне на своя стадион в Добрич за домакинските мачове на отбора от шампионата в светлата част от деня. След класирането си в елита добруджанци домакинстваха на стадион "Спартак" във Варна.

"Предвид решение на Лицензионната комисия при БФС от 18 август, с което се дава лиценз на стадион "Дружба" град Добрич за провеждане на срещи в светлата част на денонощието, ФК "Добруджа 1919" Добрич, ще играе домакинските си срещи от Първа лига на стадион "Дружба" град Добрич", се казва в съобщението на БФС.

"Добруджа" се намира на седмо място в класирането с актив от 6 точки.