Никой у нас не отговаря за безопасността на парашу...

Синер отказа звездния турнир на двойки от US Open

1140
Яник Синер Снимка: Ройтерс

Италианският номер 1 на сингъл Яник Синер се оттегли от турнира на смесени двойки на откритото първенство на САЩ, където трябваше да си партнира с чехкинята Катержина Синякова, ден след като заболяване принуди световния номер едно да се оттегли във финала на "Мастърс 1000" турнира в Синсинати срещу Карлос Нарас (Исп).

Надпреварата на смесени двойки с участието на 16 отбора, започна днес, но официалният жребий и редът на игра вече не включваха участието на Синер-Синякова.

Даниел Колинс и Крисчън Харисън заеха мястото на Синер-Синякова в жребия и ще играят срещу Белинда Бенчич и Александър Зверев в първия кръг.

Яник Синер Снимка: Ройтерс

