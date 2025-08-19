Синер отказа звездния турнир на двойки от US Open

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Италианският номер 1 на сингъл Яник Синер се оттегли от турнира на смесени двойки на откритото първенство на САЩ, където трябваше да си партнира с чехкинята Катержина Синякова, ден след като заболяване принуди световния номер едно да се оттегли във финала на "Мастърс 1000" турнира в Синсинати срещу Карлос Нарас (Исп).

Надпреварата на смесени двойки с участието на 16 отбора, започна днес, но официалният жребий и редът на игра вече не включваха участието на Синер-Синякова.

Даниел Колинс и Крисчън Харисън заеха мястото на Синер-Синякова в жребия и ще играят срещу Белинда Бенчич и Александър Зверев в първия кръг.