Илия Груев: Гордея се с дебюта си във Висшата лига

Страхотна победа за нас тази вечер, невероятна публика! Гордея се с първия си мач във Висшата лига.

Това гласи постът към снимка в инстаграм профила на национала Илия Груев, а кадърът от мача между неговия “Лийдс” и гостуващия “Евертън” има своята символика.

В дебюта си във Висшата лига на Англия 25-годишният халф на домакините се появи на терена в 78-ата мин, заменяйки капитана Итън Ампаду. 4 мин по-късно при преса от страна на Груев той успя да отнеме топката и стартира атака, която доводе до дузпа за “Лийдс”. Лукас Нмеча я вкара за крайното 1:0 и хвърли в екстаз препълнения стадион “Еланд Роуд”.

Та кадърът е именно от момента, в който нашето момче с полушпагат успява да осигури топката за йоркширци в половината на противника и така да създаде опасност пред вратата му.

Иначе Груев се превърна в десетия българин, играл в най-силното първенство на света. Преди него във Висшата лига се подвизаваха Бончо Генчев, Радостин Кишишев, Светослав Тодоров, Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Валери Божинов, Мартин Петров, Станислав Манолев и Александър Тонев.

Последният бе този, който остави финалната до миналата вечер българска следа във Висшата лига. Тонев игра 25 мин при домакинската загуба на “Астън Вила” с 1:2 от “Фулъм” на 4 май 2014 г.

Оттогава до понеделник вечерта минаха точно 4124 дни, или над 11 години и 3 месеца.

Преди да дебютира във Висшата лига, Груев 2 пъти бе привикван за смяна. Първия път фаулираният Ампаду продължи все пак да играе. При втория случай мениджърът Даниел Фарке реши да отложи влизането на Груев.

Осъществяването му даде своя положителен резултат.

Интересен момент имаше преди дузпата за “Лийдс”, която бе отсъдена за игра с ръка на капитана на “Евертън” Джеймс Тарковски след дълго разглеждане от ВАР и главния рефер Крис Кавана.

След официализирането на 11-метровия удар вратарят на “Евертън” и националния отбор на Англия Джордан Пикфорд взе бутилката си с вода, която явно бе облепена с имената на евентуални изпълнители на дузпи от състава на “Лийдс” и посоката, по която шутират. След мача английските медии разкриха, че Пикфорд напразно се е взирал в “пищова”. В щаба на “карамелите” не са очаквали именно привлеченият това лято от германския “Волфсбург” Нмеча да бие дузпа.

Фарке пък направи интересна заявка след бляскавото завръщане на “Лийдс” във Висшата лига

“Ако някой очаква от нас в този момент просто да паркираме автобуса и да ритаме топката над трибуната чак до отсрещната река, ще трябва да го разочароваме. Беше вълшебна нощ. Виждаш радостта в очите на феновете и колко много значи тази победа за тях. Мисля, че като цяло това беше трудна, изстрадана победа, но също така напълно заслужена от наша страна. Изключително представяне”, каза германският специалист.

В събота за Груев и компания предстои първият много сериозен тест във Висшата лига. Те гостуват на вицешампиона “Арсенал” във II кръг.