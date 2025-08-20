ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Реал" с тегаво 1:0 над "Осасуна" за старт в Приме...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21139560 www.24chasa.bg

"Реал" с тегаво 1:0 над "Осасуна" за старт в Примера

624
Килиан Мбапе е възпламенил трибуните на "Бернабеу". Снимка: Ройтерс

Рекордьорът по титли в испанската Примера дивисион (36 титли) "Реал" тегаво победи в Мадрид "Осасуна" с 1:0 в мач от първия кръг на новия сезон.

Това бе и дебют в първенството за новия наставник на "белият бален" Шаби Алонсо.

Носителят на "Златната обувка" за миналата кампания и съответно голмайстор номер 1 в Европа Килиан Мбапе вкара дузпа в 52-ата мин, отсъдена за нарушение срещу него.

Домакините направиха няколко големи пропуска.

В самия край на двубоя Абел Бретонес от гостите получи директен червен картон.

Килиан Мбапе е възпламенил трибуните на "Бернабеу". Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини