"Реал" с тегаво 1:0 над "Осасуна" за старт в Примера

Рекордьорът по титли в испанската Примера дивисион (36 титли) "Реал" тегаво победи в Мадрид "Осасуна" с 1:0 в мач от първия кръг на новия сезон.

Това бе и дебют в първенството за новия наставник на "белият бален" Шаби Алонсо.

Носителят на "Златната обувка" за миналата кампания и съответно голмайстор номер 1 в Европа Килиан Мбапе вкара дузпа в 52-ата мин, отсъдена за нарушение срещу него.

Домакините направиха няколко големи пропуска.

В самия край на двубоя Абел Бретонес от гостите получи директен червен картон.