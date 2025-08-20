Иван Станев сменя Кадеду в "Нефтохимик"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иван Станев сменя Франческо Кадеду във волейболния “Нефтохимик”.

Настоящият спортен директор на шесткратните шампиони на България ще води предсезонната подготовка на отбора, която ще стартира на 25 август, понеделник, в зала “Бойчо Брънзов”.

“Да, Иван Станев ще тренира временно отбора, заради ангажиментите на Кадеду като помощник на Джанлоренцо Бленджини в националния отбор, на който предстои участие на световното първенство във Филипините от 12 до 28 септември”, разкри пред “24 часа” президентът на “Нефтохимик” Огнян Томов. Той увери, че всички от новата селекция на отбора ще са на линия, а само двама ще пропуснат началото на подготовката.

“Босненският диагонал Ади Османович и бразилският посрещач Рикардо ще пристигнат по програма в Бургас на 31 август и започват на 1 септември”, добави Томов.

Целите пред отбора са възможно най-високи както у нас, така и в турнира за “Чалъндж къп”.

Съперник на бургазлии в първия кръг е швейцарският “Шеноа” (Женева). Първият мач е гостуване, после у дома в “Арена Бургас”.