Над 350 участваха в „Троян спортува" с вдъхновителка шампионката по биатлон Лора Христова

Целта ни е да мотивираме повече хора да открият силата и радостта от спорта, посочи шампионката Лора Христова, вдъхновител на Дните на спорта в града

Над 350 участници се включиха в активностите в повече от 10 вида спорт по време на инициативата „Троян спортува". Спортният празник се проведе на 16 и 17 август в Лесопарк „Турлата" до стадион „Чавдар".

„Целта ни е да мотивираме повече хора да открият силата и радостта от спорта, който не е просто движение, а път към здраве, дисциплина и увереност". Това посочи вдъхновителката на Дните на спорта в Троян - шампионката Лора Христова, медалистка от европейски първенства по биатлон за девойки и носителка на световни титли по летен биатлон за девойки. Партньор на събитието бе Община Троян.

Биатлонистката изрази надежда децата и тийнейджърите, които вече са се посветили на своята дисциплина, в рамките на спортния празник да са намерили още възможности за развитие, подкрепа и нови мечти, които да ги отведат далеч, а защо не и на световните сцени. „Вярваме, че всички онези хора, които търсят промяна, ще усетят, че спортът може да бъде техният верен съюзник в постигането на здраво тяло и щастлив живот. Защото спортът е сила, приятелство и свобода. И той започва днес, сега, тук и за всеки един от нас", каза още Лора Христова.

Кметът на Троян Донка Михайлова благодари на Лора и троянските спортни клубове за организацията на спортния празник и посочи, че целта е инициативата да се провежда всяка година.

Програмата на „Троян спортува" бе изключително богата с предвидените активности по футбол, баскетбол, волейбол, ориентиране, бягане на 3 км и 5 км, биатлон, тенис, дартс, пилатес, йога, стрийт фитнес. Посетителите имаха възможност да наблюдават също демонстрации по джудо и самбо, карате, канго джъмпс, шосейно колоездене, байк на пъмп трак и кану-каяк. Но най-очакван бе моментът за награждаванията и раздаването на дипломи за успешно участие в спортния празник.