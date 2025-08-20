Гостите с победи в първите мачове от плейофите на Шампионската лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С победи за гостите завършиха първите три мача от плейофния кръг за влизане в основната схема на Шампионската лига.

"Карабах" обърна 3:1 отборът, който отстрани "Лудогорец" - "Ференцварош" насред Будапеща. Опитният Барнабаш Варга откри в 29-ата мин, но гостите отвърнаха с три попадения след почивката.

Шампионът на Кипър "Пафос" надигра сръбския "Цървена звезда" с 2:1 на "Мала Маракана" в Белград. Жоао Корея откри за гостите още в първата минута с мощен шут, а Пепе удвои от дузпа в 52-ата.

В 58-ата минута и "Цървена звезда" получи дузпа за игра с ръка, като Бруно Дуарте пропусна, но при добавката реализира с глава за 1:2.

"Брюж" победи с 3:1 "Глазгоу Рейнджърс" като гост и взе отличен аванс преди реванша след седмица. Белгийците решиха мача в началните минути с три бързи гола на Ромео Вермант (3), Йорне Спилеерс (7) и Брендон Мехеле (20). За домакините се разписа Данило (49).

Тази вечер играят:

"Базел" (Швейцария) - "Копенхаген" (Дания)

"Будьо/Глимт" (Норвегия) - "Щурм" (Австрия)

"Селтик" (Шотландия) - "Кайрат" (Казахстан)

"Фенербахче" (Турция) - "Бенфика" (Португалия)