Арестуваха 59-годишен мъж за пожар край Средец

"Марсилия" продава двама футболисти заради конфликт в съблекалнята

Рабио е играл и в "Пари Сен Жермен"

Френският халф Адриен Рабио и Джонатан Роу бяха обявено за продажба от шефовете на "Олимпик Марсилия", след като възникнал конфликт между двамата в съблекалнята след загубата от "Рен" с 0:1 от първия кръг на френското първенство. Двамата си налетели един на друг, но били разтървани от съотборните си. 

Цената, определена за 30-годишния халф Рабио е около 15 милиона евро и италианските гиганти "Ювентус" и "Милан" проявяват интерес към играча, съобщават френските медии.

Миналия сезон Рабио изигра 31 мача за "Марсилия" във всички състезания, в които отбеляза 10 гола и направи шест асистенции.

Рабио е играл и в "Пари Сен Жермен"
