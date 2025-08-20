ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха 59-годишен мъж за пожар край Средец

Халф на "Барселона" може да се премести във Висшата лига

Президентът на "Барселона" Жоан Лапорта и Ханзи Флик Снимка: "Барселона"

Полузащитникът на "Барселона" Марк Касадо може да продължи кариерата си в Англия, съобщава Marca.

"Уест Хем" и "Уулвърхемптън" са готови да предложат около 30 милиона евро за 21-годишния халф преди затварянето на летния трансферен прозорец. Въпреки интереса от Висшата лига, приоритет на Касадо остава продължаването на кариерата му в Барселона. Играчът възнамерява да се бори за място в титулярния състав, въпреки че все още няма стабилна игрова практика.

Испанецът изигра 36 мача във всички състезания през миналия сезон, отбелязвайки един гол и давайки шест асистенции. Договорът му с "Барса" е до 2028 година.

