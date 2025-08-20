Салах с рекордни пет индивидуални награди в един сезон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Крилото на "Ливърпул" Мохамед Салах спечели наградата за играч на годината на Професионалната футболна асоциация (PFA) за 2025 г. Египтянинът стана първият футболист в историята на английското първенство, спечелил пет индивидуални награди от Висшата лига в един сезон.

Салах спечели "Златната обувка" на Висшата лига, наградата за най-добър плеймейкър, Играч на годината, Футболист на годината на Асоциацията на футболните журналисти (FWA) и Играч на годината на PFA в края на сезон 2024/2025.

PFA включи 33-годишния нападател в символичния отбор на изминалия сезон. В изминалия сезон на английското първенство египетският футболист участва в 38 мача, в които отбеляза 29 гола и направи 18 асистенции.