Салах с рекордни пет индивидуални награди в един сезон

Салах с рекордни пет индивидуални награди в един сезон

Мохамед Салах остава в "Ливърпул". Снимка: facebook.com/LiverpoolFC

Крилото на "Ливърпул" Мохамед Салах спечели наградата за играч на годината на Професионалната футболна асоциация (PFA) за 2025 г. Египтянинът стана първият футболист в историята на английското първенство, спечелил пет индивидуални награди от Висшата лига в един сезон.

Салах спечели "Златната обувка" на Висшата лига, наградата за най-добър плеймейкър, Играч на годината, Футболист на годината на Асоциацията на футболните журналисти (FWA) и Играч на годината на PFA в края на сезон 2024/2025.

PFA включи 33-годишния нападател в символичния отбор на изминалия сезон. В изминалия сезон на английското първенство египетският футболист участва в 38 мача, в които отбеляза 29 гола и направи 18 асистенции.

