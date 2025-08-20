ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха 59-годишен мъж за пожар край Средец

И "Рома" с интерес към украински нападател

Артьом Довбик Снимка: instagram.com/tema_dovbyk/

Украинският нападател на "Рома" Артьом Довбик може да стане играч на "Милан" в последните седмици на трансферния прозорец, съобщава La Gazetta dello Sport. Интерес към Довбик има и от английските "Евертън" и "Лийдс".

Отбелязва се, че бюджетът на миланистите позволява конкурентна оферта, а ръководството на "Рома" е готово да обмисли възможността за продажба.

Твърди се, че преговорите все още не са в ход, но името на Довбик е в списъка с потенциални придобивки, особено предвид интереса на римляните към някои играчи на "Милан". Става дума за американския халф Юнус Муса и италианския ляв бек Давиде Бартесаги.

През миналия сезон Довбик взе участие в 45 мача, където отбеляза 17 гола и направи четири асистенции.

