Гуардиола може да подпише нов договор с "Манчестър Сити"

Мениджърът на "Манчестър Сити" Пеп Гуардиола призна, че може да удължи договора си с настоящия си клуб, който е до лятото на 2027 г.

"Имам още две години от договора си, може би ще го удължа с още две години. Въпросът е кога искам да спра: тази година, след две или четири години. Ще си взема почивка, но засега бих казал, че съм добре."

Отборът ми повдига духа след световното клубно първенство в САЩ. Създадохме нещо там, видях нещо, което ми хареса, нещо, което ни липсваше миналия сезон.

"Начинът, по който правим нещата по време на тренировките, езикът на тялото, детайлите, пристигането ни навреме, начинът, по който изпълняваме тъчовете - малки неща, които показват, че отборът е тук! И това, мисля, ще ни помогне да бъдем по-постоянни от миналия сезон", каза Гуардиола пред Men in Blazers.