Бразилски вратар счупи рекорда на легендарния Питъ...

"Манчестър Юнайтед" си хареса хронично контузен от "Реал"

Едуардо Камавинга е доволен, че има нов договор с "Реал". Снимка: сайт на "Реал"

"Манчестър Юнайтед" иска да привлече една от звездите на "Реал" Едуардо Камавинга, пишат английски медии. 

Мениджърът Рубен Аморим търси нов опорен халф и френският национал е цел номер 1.  От "Юнайтед" са готови да платят около 80 милиона евро за 22-годишния френски национал. 

Камавинга в момента е с травма в глезена, заради която пропусна първия мач за сезона в Ла Лига с "Осасуна" във вторник вечерта, завършил 1:0. Френският национал имаше пет контузии през последните 12 месеца и взе само 19 участия в Ла Лига през миналия сезон, 11 от които като титуляр.

