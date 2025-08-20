"Манчестър Юнайтед" си хареса хронично контузен от "Реал"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Манчестър Юнайтед" иска да привлече една от звездите на "Реал" Едуардо Камавинга, пишат английски медии.

Мениджърът Рубен Аморим търси нов опорен халф и френският национал е цел номер 1. От "Юнайтед" са готови да платят около 80 милиона евро за 22-годишния френски национал.

Камавинга в момента е с травма в глезена, заради която пропусна първия мач за сезона в Ла Лига с "Осасуна" във вторник вечерта, завършил 1:0. Френският национал имаше пет контузии през последните 12 месеца и взе само 19 участия в Ла Лига през миналия сезон, 11 от които като титуляр.