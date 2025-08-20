"Манчестър Юнайтед" си хареса хронично контузен от "Реал"

"Манчестър Юнайтед" иска да привлече една от звездите на "Реал" Едуардо Камавинга, пишат английски медии.
Мениджърът Рубен Аморим търси нов опорен халф и френският национал е цел номер 1. От "Юнайтед" са готови да платят около 80 милиона евро за 22-годишния френски национал.
Камавинга в момента е с травма в глезена, заради която пропусна първия мач за сезона в Ла Лига с "Осасуна" във вторник вечерта, завършил 1:0. Френският национал имаше пет контузии през последните 12 месеца и взе само 19 участия в Ла Лига през миналия сезон, 11 от които като титуляр.