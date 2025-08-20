Куп контузени в "Лудогорец" преди мача в Скопие от Лига Европа

"Лудогорец" замина за Скопие за първия мач от плейофния кръг в Лига Европа срещу "Шкендия". Двубоят на стадион "Тоше Проески" е в четвъртък, 21 август, от 21 часа.

"Очакванията са за пълен стадион, домакинът да получи сериозна подкрепа, ние също ще имаме подкрепа от нашите привърженици. Хубавото е, че реваншът е в Разград, където съм сигурен, че ще получим сериозна подкрепа", коментира изпълнителният директор на "Лудогорец" Ангел Петричев пред репортери на летище "Варна".

Разградчани имат проблеми с контузени играчи, но Петричев вярва, че наличните футболисти имат достатъчно качества да се справят.

"Имаме контузените момчета - Квадво Дуа много ни липсва, Агибу Камара също е контузен, един креативен, техничен и много добър футболист не може да вземе участие в последните мачове. Йоел Андерсон също е контузен. На този етап контузиите се оказаха доста сериозен проблем за нас, тъй като ни липсват основни футболисти, но в крайна сметка тези момчета, с които разполага старши треньорът, имат достатъчно качество, за да се справят", каза Петричев.

"Лудогорец" ще проведе официалната си тренировка на съоръжението от 19,30 часа тази вечер, а 45 минути по-рано старши треньорът Руи Мота ще даде традиционната си пресконференция преди мача.